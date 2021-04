Seco: via libera da Borsa Italiana a quotazione sullo Star

Daniela La Cava 20 aprile 2021 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

Seco si avvicina a grandi passi al debutto a Piazza Affari. Il gruppo high tech toscano, specializzato nel settore delle tecnologie IoT fondato oltre 40 anni fa da Daniele Conti e Luciano Secciani e partecipato dal 2018 dal Fondo FITEC gestito dal Fondo Italiano d’investimento sgr, comunica che Borsa Italiana ha approvato l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarievsul Mercato Telematico Azionario. La società ha proceduto a fare immediata richiesta a Borsa per l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul MTA e, ricorrendone i presupposti sullo Star. Tale richiesta è condizionata dall’ottenimento dell’approvazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di Consob.Il collocamento, ricorda la nota, è riservato ad investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti. L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante aumento di capitale, è compreso tra circa 264,6 milioni di euro e circa 332,8 milioni, pari ad un prezzo minimo di 3,30 per azione ed un prezzo massimo di 4,15 per azione a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra circa 353,7 milioni e circa 444,8 milioni.