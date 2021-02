Seco verso Piazza Affari: convoca assemblea straordinaria e avvia progetto di quotazione

Redazione Finanza 9 febbraio 2021 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Seco, azienda attiva nel settore dell’innovazione tecnologica e per le soluzioni software IoT, partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, ha deliberato in merito al progetto di quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (eventualmente Segmento Star), e ha convocato l’assemblea dei soci per il prossimo primo marzo per i necessari passaggi formali cui seguirà l’avvio ufficiale del processo.Seco sarà assistita da value track di Marco Greco in qualità di advisor finanziario e per il business plan, e da Goldman Sachs e Mediobanca quali joint global coordinator, con Mediobanca che agirà anche da sponsor. Seco avrà, inoltre, il supporto legale degli studi Gatti Pavesi Bianchi e White & Case, mentre Deloitte seguirà gli aspetti relativi alla revisione contabile, KPMG fornirà le necessarie comfort letters e community group di Auro Palomba sarà advisor per la comunicazione.Il board ha inoltre nominato Marco Parisi quale responsabile delle attività di Investor Relation.