Seco punta sull’Intelligenza Artificiale e investe in Oro Networks

Daniela La Cava 3 giugno 2021 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Seco annuncia oggi la firma di un accordo vincolante per l’acquisizione degli asset di Oro Networks e delle sue controllate. L’acquisizione di Oro, si legge nel comunicato, rappresenta un’operazione strategica per Seco, che aggiunge un importante elemento al suo portafoglio di soluzioni nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, aumentando fortemente il peso del software nell’offerta del Gruppo: grazie alle proprie competenze nell’integrazione di servizi ad alto valore aggiunto, Oro consentirà a Seco di servire sempre più clienti software-first, con particolare riferimento al mercato statunitense. Inoltre, Seco acquisisce ulteriori competenze di personalizzazione dei propri algoritmi di Intelligenza Artificiale, garantendo al contempo la prossimità geografica ai clienti americani grazie ad una presenza nel cuore della Silicon Valley.In base ai termini dell'accordo, l’operazione sarà perfezionata tramite Seco USA, controllata di Seco che deterrà il 70% di una società di nuova costituzione nella quale confluiranno gli asset di Oro: il restante 30% della Newco sarà di proprietà di Ajay Malik e di alcune figure-chiave di Oro, con l’obiettivo di garantirne il pieno coinvolgimento nella gestione di Seco Mind US. Nel dettaglio, il Gruppo Seco corrisponderà un corrispettivo di 7 milioni di dollari Usa per l’acquisto degli asset di Oro e verserà ulteriori 2 milioni a titolo di aumento di capitale in Seco Mind US. L'operazione sarà finanziata attraverso l’utilizzo di fondi propri di Seco e di finanziamenti bancari. Sulla base dei dati finanziari 2020 di Oro, l’operazione è stata perfezionata sulla base di multipli EV/EBITDA ed EV/EBIT rispettivamente pari a 7,8x e 8,2x.Fondata nel 2018 da Ajay Malik, manager con rilevante esperienza in ruoli esecutivi in società quali Google e Cisco e autore di numerose pubblicazioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale, Oro progetta e sviluppa soluzioni di AI che commercializza in modalità Software-as-a-Service.