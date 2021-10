Seco: partnership con Rhea Vendors per utilizzo piattaforma Clea

Daniela La Cava 12 ottobre 2021 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Rhea Vendors (produttore di distributori automatici tailor made) e Seco hanno avviato una partnership per lo sviluppo di soluzioni innovative nel mondo del vending, delle macchine da caffè e del new retail. Lo si apprende in una nota nella quale si indica che il primo passo di questa partnership prevede l’utilizzo di Clea, la piattaforma software di IoT e intelligenza artificiale sviluppata da Seco Mind, sulla nuova generazione di macchine Rhea. L’installazione di Clea sulle macchine di Rhea inizierà a partire dal 2022, con una previsione a regime di oltre 40.000 dispositivi l’anno.