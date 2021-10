Seco parte in rialzo in Borsa, mercato apprezza acquisizione Garz & Fricke

Daniela La Cava 11 ottobre 2021 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Seco ha annunciato di avere concluso un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Garz & Fricke, azienda tedesca che sviluppa e realizza soluzioni hardware e software per l’Industrial Internet of Things, da AF HMI Holding, controllata da Afinum Siebte Beteiligungsgesellschaft, ed altri azionisti di minoranza complessivamente detentori del 100% del capitale sociale della società. Il valore complessivo dell’operazione è di 180 milioni di euro ed include una componente di denaro per 165 milioni, oltre ad azioni. Seco di nuova emissione per 15 milioni. "L'operazione rappresenta un momento fondamentale per la crescita di Seco, che consolida così la sua posizione di leader europeo nel suo settore e raggiunge gli obiettivi indicati durante l'Ipo avvenuta meno di un anno fa", si legge nella nota.A Piazza Affari i titoli della società di Arezzo, dopo essere stati fermati in asta di volatilità, adesso salgono di quasi il 6 per cento.