Seco: fissata forchetta di prezzo tra 3,30 e 4,15 euro per azione

20 aprile 2021

Il gruppo Seco ha fissato l’intervallo di prezzo delle sue azioni ordinarie nell’ambito del collocamento finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR.L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società, ante Aumento di Capitale, è compreso tra circa Euro 264.6 milioni e circa Euro 332.8 milioni, pari ad un prezzo minimo di Euro 3.30 per azione ed un prezzo massimo di Euro 4.15 per azione a cui corrisponde una capitalizzazione post Aumento di Capitale compresa tra circa Euro 353.7 milioni e circa Euro 444.8 milioni.Il collocamento, si legge in una nota, è riservato ad investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei Paesi nei quali l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.