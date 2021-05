Seco debutta sullo Star, titolo cede 5%

Daniela La Cava 5 maggio 2021 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

Debutto ribassista per Seco sul segmento Star di Borsa Italiana. Il titolo del gruppo che opera nel campo dell’innovazione e integrazione tecnologica cede oltre il 5% a quota 3,5 euro (prezzo Ipo fissato a 3,7 euro). Seco rappresenta la seconda Ipo da inizio anno sul mercato principale di Borsa Italiana, la prima sul segmento Star e porta a 78 il numero delle società attualmente quotate sul segmento Star. In fase di collocamento Seco ha raccolto 140 milioni di euro, con un flottante al momento dell’ammissione del 35,2% e una capitalizzazione di 397,3 milioni."L’approdo di Seco in Borsa è per noi motivo di grande emozione e soddisfazione: un’idea partita da un garage e dalla passione di due ragazzi, diventata oggi una realtà di successo in tutto il mondo, un connubio di tecnologia, innovazione, ricerca e made in Italy. Vogliamo continuare ad essere gli innovatori del nostro settore, proseguendo nella nostra crescita per creare un’azienda globale che rimanga flessibile, creativa, vincente". Questo il commento di Daniele Conti e Luciano Secciani, soci fondatori Seco, e di Massimo Mauri, ceo di Seco.