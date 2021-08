Seco: a luglio nuovi ordini per oltre 20 mln, toccato record mensile

Daniela La Cava 2 agosto 2021 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Seco ha registrato il più alto valore di order intake mensile dalla propria nascita: il nuovo backlog acquisito a luglio ha superato il valore di 20 milioni di euro. Lo si apprende in una nota del gruppo attivo nel campo dell'innovazione tecnologica e dell’internet of things. "Derivanti interamente da crescita organica, il 37% dei nuovi ordini proviene da clienti basati negli Usa, mentre i clienti Emea contribuiscono per circa il 59% e l’Apac e gli emerging markets per il rimanente 4%", si legge ancora el comunicato. In questo importo è incluso l’ordine da 2,5 milioni ricevuto da Airtame, di cui è stata fornita comunicazione lo scorso 22 luglio. Inoltre, oltre 1 milione di euro di nuovo backlog (più del 5% del totale dei nuovi ordini) proviene dall’offerta Software-as-a-Service di Seco Mind.