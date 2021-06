Sebino: titolo segna +2,7% dopo commessa con Engineering 2K

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Scatto al rialzo per Sebino a Piazza Affari, dove mostra una crescita di oltre il 2,6 per cento. A dare gas al titolo del system integrator attivo nell’impiantistica antincendio e security, la commessa sottoscritta con Engineering 2K del valore di circa 5 milioni di euro.A Sebino è stata appaltata tutta l’impiantistica afferente agli impianti destinati allo spegnimento incendi di una piattaforma logistica sita in provincia di Chieti che, ad opera conclusa, vedrà l’insediamento di uno dei più importanti operatori internazionali nel settore dell’e-commerce.Lo stabile, che avrà uno sviluppo “multipiano”, occuperà una SLP (Superficie Lorda di Pavimento) complessiva di circa 100.000 mq e verrà protetto tramite l’installazione di due serbatoi di riserva idrica antincendio, una centrale completa di 4 gruppi di pompaggio, impianti di protezione ad idranti interni ed esterni e copertura sprinklers a tutti i piani. L’opera dovrà essere completata in 10 mesi, termine impegnativo, ma realizzabile, grazie alle consolidate capacità di progettazione e velocità di installazione sviluppate da Sebino.