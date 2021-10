Sebino: acquisite a ottobre nuove commesse per 5,5 mln

Daniela La Cava 12 ottobre 2021 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Sebino ha sottoscritto contratti per la progettazione e l’installazione di impianti antincendio e di sicurezza per complessivi 5,5 milioni di euro. Nel dettaglio, Sebino ha sottoscritto con il general contractor Engineering 2k commesse per un totale di 2,2 milioni circa per le dotazioni antincendio di due siti di cui il primo in provincia di Piacenza ed il secondo in provincia di Latina, commissionati da real estate developers. La società Plastica Panaro ha affidato a Sebino una commessa del valore di 1 milione circa per un impianto antincendio, rivelazione fumi e security. Una ulteriore e maggiore commessa del valore di 2,3 milioni circa, relativa ad un sito in provincia di Brescia, è stata sottoscritta con uno dei maggiori general contractor italiani. Le opere, si legge nella nota, dovranno essere consegnate tra marzo ed aprile del 2022.