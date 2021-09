Seaside (gruppo Italgas): riqualificazione di 22 immobili del consorzio intercomunale torinese

Redazione Finanza 29 settembre 2021 - 10:46

Seaside (gruppo Italgas) e il consorzio intercomunale torinese (CIT) hanno siglato l’accordo quadro per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di 22 immobili di edilizia residenziale pubblica siti nei comuni di Torino, Mappano, Nichelino, Orbassano, Moncalieri, Caselle Torinese e Settimo Torinese. "Il consorzio ha aggiudicato alla ESCo del gruppo Italgas la gara con l’obiettivo di realizzare una serie di interventi di efficientamento energetico e consolidamento strutturale beneficiando degli incentivi previsti dal Superbonus 110%", segnala Il valore totale dell’operazione è di oltre 57 milioni di euro e interesserà 926 alloggi situati in edifici di proprietà del CIT in cui risiedono 893 famiglie.Il progetto prevede interventi di isolamento termico e termoregolazione, installazione di impianti fotovoltaici, impianti solari termici e pompe di calore, realizzazione del cappotto termico e sostituzione dei serramenti e permetterà di aumentare il valore patrimoniale degli immobili (attraverso il raggiungimento di almeno due classi energetiche superiori). Nel dettaglio, Seaside si occuperà dell’intera attività progettuale, dalla realizzazione degli interventi alla gestione delle pratiche amministrative e delle comunicazioni per l’ottenimento dei benefici fiscali, coinvolgendo la rete dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese che operano sul territorio.