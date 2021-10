Seac e Itway danno vita al polo made in Italy della sicurezza informatica

simone borghi 12 ottobre 2021 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

SEAC ha perfezionato l’acquisizione da Luca Tognana del 50% di BE INNOVA, società specializzata nell’erogazione di servizi di cyber-security e risk management su tutto il territorio italiano e posseduta per il rimanente 50% da ITWAY (quotata al MTA di Borsa Italiana).La nuova alleanza strategica fra ITWAY e SEAC (specializzata attraverso Seac Security in soluzioni in ambito cybersecurity) rafforza sensibilmente l’offerta di BE INNOVA dando così vita ad un polo italiano di eccellenza della sicurezza informatica.