Scuole chiuse, ministro Azzolina smentisce: 'nessuna chiusura al momento'

Laura Naka Antonelli 4 marzo 2020 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

"Nessuna decisione sulle scuole è stata presa. Non c'è alcuna chiusura per il momento". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi. Fonti del governo Conte avevano riportato qualche minuto prima che le scuole e le università sarebbero rimaste chiuse in tutta l'Italia fino alla metà di marzo.