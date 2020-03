Scuole chiuse a oltranza, ministro Azzolina: impossibile dare una data

Titta Ferraro 19 marzo 2020 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Il premier Giuseppe Conte non mostra dubbi sul fatto che il termine del 3 aprile per la chiusura delle scuole verrà prorogato. I blocchi volti a contrastare l'emergenza coronavirus, rimarca il premier in un'intervista al Corriere della Sera, non potranno che essere prorogati alla scadenza. "E' ovvio che quando raggiungeremo il picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima", ha aggiunto Conte.Sul tema si è espressa oggi anche la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina: "Si andrà nella direzione che ha detto il premier Conte. Non è possibile dare un'altra data per l'apertura delle scuole, tutto dipende dall'evoluzione di questi giorni e riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza".