Scm Sim incrementa gli asset gestiti con i consulenti di Pramerica Marketing

simone borghi 4 maggio 2020 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Solutions Capital Management SIM comunica che hanno aderito al suo progetto di sviluppo una ventina di consulenti provenienti da Pramerica Marketing, ora Gruppo Eurovita che per il futuro intende focalizzare Pramerica Life su reti terze e sul canale bancario. SCM Sim acquisisce circa 100 milioni di euro di asset in portafoglio polizze assicurative che portano le masse gestite dalla Società a circa 800 milioni di euro. Si tratta di consulenti qualificati più volte alla Million Dollar Round Table, l’associazione globale indipendente fondata nel 1907 che raccoglie oltre 72.000 professionisti nel settore assicurativo ramo vita e nei servizi finanziari.“L’arrivo di un gruppo di consulenti di questo livello e con una indubbia expertise nell’ambito della protezione e della previdenza”, ha dichiarato Antonello Sanna amministratore delegato di SCM Sim, “è un passo importante per la crescita di SCM e per la contaminazione culturale che contribuisce a una visione cliente-centrica del modello che, sempre di più, si allontana dalla mera distribuzione e evolve verso una dimensione consulenziale. Contiamo di vedere i risultati di questa integrazione già dal secondo semestre del 2020, azzerando in questo modo il rallentamento causato dal COVID 19”.