Sck Group acquisisce Teknika

Daniela La Cava 10 novembre 2021 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Sck Group, tramite Sciuker Frames, ha sottoscritto il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il 60% delle quote rappresentative del capitale sociale di Teknika, società attiva nella produzione di zanzariere, avvolgibili e monoblocchi termoisolanti 100% Made in Italy."Con l’acquisizione il gruppo completa il proprio Hole Box rendendolo un prodotto completo integrato con infissi e accessori pronto per il mercato dell’efficientamento energetico del patrimonio abitativo italiano - commenta Marco Cipriano, a.d. del gruppo -. Oggi acquisiamo un’azienda che entro l’esercizio 2024 potremo portare ad esprimere 30 Milioni di fatturato con almeno il 24% di Ebitda, sfruttando la capacità distributiva del retail del gruppo, le partnership con i clienti direzionali e le opportunità offerte dal Superbonus 110%. Teknika è esattamente l’azienda che volevamo: con un potenziale importante, con un prodotto di design e di qualità e imprenditori con grandi competenze di settore".