Sciuker avvia nuovo programma investimento: 4 mln per portare Teknika a 30 mln di vendite nel 2024

Daniela La Cava 26 aprile 2022 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

IlGruppo Sciuker ha avviato un ulteriore programma di investimento per complessivi 4 milioni di euro per portare la società a raggiungere 30 milioni di fatturato nel 2024 nell’ambito del segmento di accessori per il foro finestra: monoblocchi termoisolanti, zanzariere, tapparelle, tende da sole e pergole bioclimatiche. L’investimento, principalmente in nuovi macchinari, sarà completato entro la fine del 2023 e prevede la costituzione di un’unità produttiva all’interno dell’area industriale acquisita a fine 2021 da Sciuker Frames oltre che ad un nuovo reparto per potenziare la produzione di tende da esterni. Investimenti che permetteranno a Teknika di raggiungere una produzione industriale che le consentirà di portare il fatturato a 30 milioni annui.