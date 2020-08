Sciuker Frames: sottoscrive un finanziamento per 1,5 mln con Intesa Sanpaolo

michele fanigliulo 25 agosto 2020 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Sciuker Frames, azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, in legno alluminio e in legno vetro strutturale, quotata sulmercato AIM Italia, ha comunicato di aver siglato un accordo di finanziamento con Intesa Sanpaolo per un ammontare pari a Euro 1.500.000 finalizzato a sostenere il progetto disviluppo industriale della Società.Il contratto di finanziamento prevede il rimborso in n. 72 mesi, inclusivo di un preammortamento di 24 mesi, ad un tasso in linea con gli standard di mercato. Il finanziamento è assistito dalla garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia pari al 90% dell’importo.Il titolo oggi cresce del 2,1% sovraperformando il mercato.