Sciuker Frames: ricavi e portafoglio ordini in crescita nei 9 mesi

simone borghi 26 novembre 2019 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Sciuker Frames, Pmi innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale, ha chiuso i primi 9 mesi del 2019 con un valore della produzione pari a oltre 8,8 milioni, in crescita del 15,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è in crescita del 30% su base annua attestandosi a circa 8,7 milioni (6,7 milioni al 30 settembre 2018). Il portafoglio ordini al 30 settembre 2019 ha raggiunto 11 milioni, in crescita del 32% anno su anno. Sciuker Frames precisa che il dato relativo al valore della produzione include la voce “rimanenze”, la cui consistenza potrà essere definitivamente confermata solo a seguito dell’usuale processo di valutazione e verifica degli elementi sottostanti tale voce, condotto al termine del corrente esercizio.A Piazza Affari il titolo segna un rialzo del 3,6% a 1,28 euro, sovraperformando il Ftse Aim Italia che scambia piatto.