Sciuker Frames: nuovo impianto automatico produttivo con Barberan

Daniela La Cava 17 giugno 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Sciuker Frames, Pmi innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, quotata sul mercato Aim Italia, ha progettato e realizzato con la collaborazione di Barberan un nuovo impianto automatico produttivo. "Gli ingegneri di Sciuker Frames e il team di Barberan - spiega la società di Avellino in una nota - hanno dimostrato un elevato grado di affidabilità nella realizzazione di una nuova linea di produzione automatica, personalizzata in base alle caratteristiche delle collezioni di finestre ecosostenibili firmate Made in Italy e in base alle esigenze e richieste del mercato".L'investimento per la realizzazione del nuovo impianto è di circa un milione di euro finanziato attraverso il bando Mise “Macchinari Innovativi”, che prevede un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 75%. Il restante 25% è a carico della società.