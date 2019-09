Sciuker Frames: nuovo accordo di fornitura con Abitare In di oltre €1,7 mln

simone borghi 10 settembre 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Seduta effervescente a Piazza Affari per il titolo Sciuker Frames che segna un rialzo di oltre il 5% a 0,87 euro, posizionandosi al primo posto dell’indice Aim Italia. L’azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale ha concluso un nuovo accordo con la società Abitare In per la fornitura di infissi ecosostenibili in legno alluminio per la realizzazione del nuovo complesso residenziale Milano City Village in via Tacito.L’accordo, del valore complessivo di 1,737 milioni di euro va a confermare il posizionamento dell’azienda nel segmento delle nuove costruzioni sensibili al design Made in Italy ed alla sostenibilità. La fornitura interesserà due edifici il City Plaza e City Garden. Abitare In aveva già scelto le finestre dal design ecosostenibile Sciuker Frames per la fornitura di “Abitare in Maggiolina” nel 2017.“Siamo orgogliosi – ha affermato Marco Cipriano, presidente e ad di Sciuker Frames – di essere partner di un progetto così prestigioso, che punta alla nascita architettonica di un vero e proprio elemento di design urbano nella capitale dell’economia.” Questo progetto – conclude Cipriano – consacra Sciuker Frames come partner d’eccellenza per il segmento delle nuove costruzioni. Le nostre finestre daranno ancora più valore al complesso residenziale che arricchirà il patrimonio immobiliare della città di Milano.”