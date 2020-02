Sciuker Frames: fatturato 2019 sale a 12 mln (+30% a/a)

Daniela La Cava 24 febbraio 2020 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Sciuker Frames ha archiviato il 2019 con fatturato in rialzo del 30% a 12 milioni di euro. "Le nostre performance nel 2019 mostrano che stiamo proseguendo con successo verso i nostri obiettivi rispettando gli allineamenti strategici. Siamo indubbiamente soddisfatti dei risultati raggiunti, in particolare per essere riusciti a migliorare sia nei volumi sia nelle marginalità", ha commentato Marco Cipriano, a.d. di Sciuker Frames.