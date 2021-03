Sciuker Frames e AbitareIn siglano una partnership per 2.500 unità immobiliari in 5 anni

simone borghi 25 marzo 2021 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Sciuker Frames ha stretto una partnership strategica con AbitareIn per la fornitura di infissi a favore della sua attuale pipeline di sviluppo.L’accordo potrebbe interessare, nel corso dei prossimi 5 anni, interventi di edilizia residenziale per un totale di oltre 2.500 unità immobiliari suddivise in diversi progetti dislocati nelle zone a più alto tasso di crescita della città di Milano.Questa importante partnership strategica consente a Sciuker Frames di consolidare il posizionamento competitivo sul segmento commerciale “direzionale”, stabilizzando il potenziale fatturato verso tale segmento per i prossimi 5 anni e affiancandosi ad un partner largamente riconosciuto come a maggiori prospettive di crescita, anche grazie alla qualità dei progetti edilizi realizzati. Inoltre, la partnership migliorerà la funzionalità dei serramenti forniti e posati in opera integrando gli stessi con modelli e tecniche costruttive adottati da AbitareIn nella realizzazione dei propri progetti immobiliari.