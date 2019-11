Sciuker Frames: concluso con Esco accordo per rilevare credito Ecobonus

Daniela La Cava 5 novembre 2019 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Sciuker Frames, società attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili e quotata sull'Aim Italia, ha annunciato di avere siglato un accordo con una Esco (Energy saving company) per rilevare il credito Ecobonus. Si tratta del credito concesso dallo Stato ai contribuenti che eseguono interventi, spiega la nota, tesi ad aumentare il livello di efficienza energetica, per interventi effettuati fino al 31 dicembre 2019. Il cliente che sostituirà gli infissi, a partire dalla data di oggi, potrà usufruire, grazie agli incentivi fiscali di uno scontro in fattura del 50 per cento.