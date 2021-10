Sciuker Frames: acquisito un nuovo stabilimento per raddoppiare la produzione

simone borghi 26 ottobre 2021 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Sciuker Frames ha investito 10 milioni di euro per l’acquisto di un nuovo stabilimento in provincia di Avellino, con 50.000 mq di area complessiva e 12.000mq di aree coperte.L’acquisto del complesso industriale, che si inquadra nell’ambito del programma di investimenti del Piano Industriale 2021-2024 che prevede oltre 22 milioni di investimenti nel 2021, è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di 155 mln di fatturato del solo polo industriale di finestre nel 2024, come presentato nel recente piano strategico.L’immobile principale presenta sul tetto due impianti fotovoltaici per un totale di 670 KW installati, che daranno la possibilità di autoprodurre l’energia necessaria ad alimentare l’intero complesso industriale.