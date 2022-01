Sciuker Ecospace firma 13 nuovi contratti di appalto

Daniela La Cava 17 gennaio 2022 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Sciuker comunica che la controllata Sciuker Ecospace ha firmato 13 contratti di appalto del valore complessivo di 21,1 mln di euro. Il numero di contratti sottoscritti da Ecospace raggiunge quota 81.“Abbiamo chiuso un 2021 in linea con le nostre ambiziose aspettative e questo rappresenta un dato di grande forza di tutto il gruppo - commenta Marco Cipriano President e ceo di Sciuker Frames -. Iniziamo anche il 2022 con grande entusiasmo e voglia di riconfermarci sperando da un lato che gli investitori ci rinnovino la loro fiducia, che ci ha portati ad essere l’azienda con le migliori performance di tutta la borsa italiana, dall’altro, di riuscire a battere le nostre stesse aspettative di crescita. Avendo in corso le attività di pre consuntivazione del 2021 non siamo ancora in grado di dare un numero preciso di backlog perché dipende da quanto andrà a ricavo nel 2021 e quanto invece confluirà nel fatturato 2022".