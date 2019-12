SciukerFrames, nuovo accordo con Abitare In da 700mila euro

Valeria Panigada 2 dicembre 2019 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

SciukerFrames, Pmi specializzata nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili quotata sul listino Aim Italia, ha concluso con Abitare In un’ulteriore fornitura di infissi per il progetto residenziale “Palazzo Naviglio“ di Milano. Il valore del contratto è di 700mila euro. “Siamo molto orgogliosi di continuare questa partnership con Abitare In ed essere partecipi alla realizzazione di ulteriori progetti ambientali ad impatto zero che sposano la nostra filosofia green”, ha commentato Marco Cipriano, amministratore delegato di SciukerFrames.