Sciopero Amazon: Boccia, il lavoro non è merce nemmeno nella società digitale

Titta Ferraro 22 marzo 2021 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

"Illavoro non è merce, come ci ricordava autorevolmente Luciano Gallino, e non lo sarà mai. Nemmeno nella società digitale". Così l'ex ministro Francesco Boccia, nel giorno dello sciopero indetto in Italia dagli addetti degli hub e di quelli alle consegne, i driver, del colosso dell'ecommerce. "I diritti, per il Partito democratico, restano sempre gli stessi, non sono negoziabili e sono scolpiti nella nostra Costituzione. Il PD è e sarà sempre dalla parte dei diritti dei lavoratori", scrive su Facebook il deputato e responsabile Enti locali della segreteria nazionale PD.