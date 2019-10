Schivare la stangata d'autunno, ecco come possono risparmiare single e famiglie

Alessandra Caparello 21 ottobre 2019 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

L’Arera ha annunciato per il mese di ottobre aumenti sulle fatture di luce (+2,6%) e gas (+3,9%) per i consumatori in regime di maggior tutela. Ma scegliendo un’offerta del mercato libero è possibile risparmiare ogni anno fino a 309 euro. La cifra è quella dell'ultimo studio di SosTariffe.it che ha analizzato i vantaggi per tre profili di consumo, il single, la coppia e la famiglia e ha stimato quanto si può risparmiare Grazie alle tariffe a prezzo bloccato, quelle che consentono di mantenere fermo il prezzo dell'energia per un periodo prestabilito di 12 o 24 mesi.https://redazione.finanza.com/2019/10/21/bollette-luce-e-gas-fino-a-309-euro-in-meno-se-si-passa-al-mercato-libero/