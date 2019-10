Scandalo Bio-on: produzione annua PHAs nella realtà era irrisoria (19 tonnellate)

Titta Ferraro 23 ottobre 2019 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Emergono forti incongruenze delle comunicazioni societarie di Bio-on. Dopo le misure cautelari prese oggi per tre top manager di Bio-on (con gli arresti domiciliari per il fondatore Marco Astorri), il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, ha precisato che dalle indagini è emersa una "difformità sostanziale" dei livelli produttivi che da inizio 2019 era di sole 19 tonnellate del polimero PHAs rispetto alle 1.000 tonnellate di capacità indicate dal management.L'accusa è di manipolazione di mercato e false comunicazioni sociali.Giuseppe Amato, nel corso di una conferenza stampa, ha rimarcato che dalle indagini è emersa nei fatti una corrispondenza con quanto comunicato dal fondo Quintessential, che lo scorso luglio ha sollevato il caso Bio-on denunciando una grande bolla, basata su tecnologia improbabile, con fatturato e crediti essenzialmente “simulati” grazie ad un network di scatole vuote.