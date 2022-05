Scalapay raccoglie 27 milioni di dollari di investimenti da Poste Italiane

Alessandra Caparello 3 maggio 2022 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Maxi investimento da 27 milioni di dollari da parte di Poste Italiane per Scalapay, la soluzione di pagamento per gli operatori dell’e-commerce in tutto il mondo, che permette ai clienti di acquistare subito e pagare successivamente, senza interessi, il cosiddetto Buy Now Pay Later.Questo finanziamento, si legge in una nota, rappresenta un incremento del round di investimenti Series B di Scalapay di 497 milioni di dollari comunicato a febbraio 2022 e contribuirà alla continua espansione del team a livello mondiale, dello sviluppo del prodotto e del rafforzamento del brand. L’Azienda sta, inoltre, pianificando di espandere il suo team esecutivo e il consiglio di amministrazione. Con quest’ultimo investimento Scalapay raggiunge, ad oggi, un totale di 727 milioni di dollari di finanziamenti.