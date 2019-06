Savona boccia i Pir: 'non va forzata la destinazione della raccolta del risparmio'

Titta Ferraro 14 giugno 2019 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo presidente Consob, Paolo Savona, parla di Pir senza nominarli ed esprime un giudizio negativo, criticando le finalità. "Le nuove forme finanziarie introdotte dall'Italia per veicolare risparmio attraverso le borse valori hanno prodotto frutti significativi ma è riemersa la concezione, non di mercato, che la destinazione dei fondi raccolti va forzata per innalzare la crescita. Si dispone di una buona evidenza che queste forzature operano invece in senso contrario", recita il discorso del presidente Consob.Savona si sofferma anche sulle dimensioni limitate della Borsa italiana, affermando che "la dimensione della nostra borsa e del nostro mercato finanziario resta in italia relativamente modesta e l'esistenza di una base produttiva limitata lo giustifica solo in parte".