Savona: 'finanza sia ancella della crescita'. Agli italiani: 'sottoscrivete debito pubblico, momento adatto'

Laura Naka Antonelli 11 maggio 2020 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

"L'economia italiana ha due punti di forza: esportazioni e risparmio. Questi sono i due punti su cui occorre lavorare cercando di contenere le problematiche che si trascinano e di portare la finanza al servizio economico". Così il presidente della Consob Paolo Savona, in un discorso pronunciato all'evento 'Milano Capitali 2020' organizzato da Milano Finanza. Paolo Savona ha auspicato che la finanza torni a essere "l'ancella della crescita" e ha lanciato anche un appello affinché gli italiani acquistino debito pubblico."Ogni giorno durante il lockdown a una certa ora la gente andava alla finestra, tirava fuori la bandiera e cantava Fratelli d'Italia - ha ricordato l'ex ministro degli Affari europei del primo governo Conte - io penso che l'unico modo per dimostrare che ci teniamo a un futuro diverso è sottoscrivere il debito pubblico".Il mio, ha puntualizzato, "non è un invito a indebitarsi ma è un invito ad affrontare il problema del debito pubblico e questo è il momento adatto" perchè "il problema che ci dobbiamo porre è "come incanalare il risparmio degli italiani al servizio dell'economia e della finanza".E riguardo al rischio default dell'Italia, "non c'è la possibilità che l'Italia possa dichiarare default, c'è un problema di spread (BTP-Bund) che è un problema a sé stante legato alla sfiducia che viene sparsa a piene mani sia all'estero, sia dalle autorità sovranazionali, ahimè, e sia all'interno".