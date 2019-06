Savona (Consob): infondati i sospetti su possibile insolvenza nostro debito

Titta Ferraro 14 giugno 2019 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Paolo Savona, presidente della Consob, ritiene che spesso sull'Italia si esprimano dei giudizi che sono prossimi a pregiudizi. "I giudizi non di rado espressi da istituzioni sovranazionali, enti nazionali e centri privati - ha detto Savona nel corso dell'incontro annuale con il mercato finanziario tenuto oggi presso Borsa Italiana - appaiono prossimi a pregiudizi, perché resi su basi parametriche finanziarie convenzionali che non tengono conto dei due pilastri che reggono la nostra economia e società: la forza competitiva delle nostre imprese sul mercato globale e il nostro buon livello di risparmio".Savona poi parla del rischio insolvenza dell'Italia definendoli 'oggettivamente infondati' e spesso tale rischio si è "trasferito sul mercato senza un adeguato contrasto alla speculazione, che non di rado trova alimento nell'attitudine delle autorità a usarlo come vincolo esterno per indurre gli Stati membri a rispettare i parametri fiscali concordati a livello europeo".