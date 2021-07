Satispay, una mossa per la crescita: acquisita AdvisorEat

Luca Losito 16 luglio 2021 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Satispay ha acquisito la startup AdvisorEat, in un'ottica di crescita della società che punta a interiorizzare i migliori talenti ed estendere i propri servizi.Così, l’azienda italiana che con il suo innovativo sistema di mobile payment ha rivoluzionato le abitudini di pagamento degli italiani, annuncia la sua prima acquisizione. Si tratta di AdvisorEat, società che per prima ha messo a punto un servizio per consulenti o professionisti, con un'app dedicata che seleziona e consiglia i migliori ristoranti per ravvivare una trasferta o una colazione di lavoro, permettendo agli iscritti di accumulare punti da convertire in gift card, voucher o donazioni benefiche.Alberto Dalmasso, CEO di Satispay ha dichiarato: “Il settore della ristorazione, e del food in generale, rappresentano una parte considerevole dei nostri 180.000 esercenti e la prima categoria merceologica e da sempre guardiamo con interesse a servizi legati a questo ambito. Abbiamo moltissime idee e grazie a questa operazione potremo partire coi primi servizi già dall’inizio del prossimo anno”.