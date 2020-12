Saras: sottoscritto contratto di finanziamento per 350 mln garantito da Sace

Daniela La Cava 28 dicembre 2020 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Saras ha firmato un contratto di finanziamento di 350 milioni di euro, assistito per il 70% dell’importo dalle garanzie rilasciate da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia e destinato a rafforzare la struttura patrimoniale della società. Il finanziamento, si legge nella nota, è stato organizzato e sottoscritto da un pool di primari istituti finanziari italiani, composto da Banco BPM, Intesa Sanpaolo e UniCredit in qualità di mandated lead arrangers e banche finanziatrici. Intesa Sanpaolo ricoprirà, invece, il ruolo di banca depositaria, banca agente e Sace Agent.L’operazione si inserisce nel quadro di un piano di consolidamento finanziario messo in atto da Saras per fronteggiare l’impatto dell’emergenza Covid-19, e, in linea con quanto previsto dal “Decreto Liquidità” del 9 aprile 2020 e dalla normativa Sace, sarà principalmente finalizzato a sostenere il capitale circolante della società.Saras precisa che il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione e avrà scadenza 30 settembre 2024, preammortamento di 9 mesi e prevede un rimborso in rate trimestrali costanti a partire da fine settembre 2021, ad un tasso, inclusivo del costo della garanzia Sace, in linea con il costo medio del debito del gruppo.