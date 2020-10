Saras ribadisce la propria correttezza di operato, Moratti: fatti svolti senza alcuna irregolarità

Valeria Panigada 9 ottobre 2020 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

In relazione alla notizia riguardo la pendenza di un procedimento penale presso la Procura di Cagliari, Saras rigetta fermamente ogni accusa e ribadisce la correttezza del proprio operato."Saras ha fornito agli inquirenti e continuerà a fornire ogni forma di cooperazione all’accertamento dei fatti che, siamo certi, si sono svolti senza irregolarità di sorta da parte dei soggetti interessati: in ogni caso Saras ribadisce la correttezza delle condotte dei propri rappresentanti, confidando che questa sarà infine la conclusione alla quale perverranno le autorità competenti", ha ribadito il presidente Massimo Moratti in un comunicato stampa, ricordando che le indagini in corso sono il seguito di notizie riferite già da tempo attraverso trasmissioni televisive, sui contenuti delle quali il gruppo ha agito ottenendo il riconoscimento delle proprie ragioni."Nel frattempo - prosegue Moratti - Saras non lascerà nulla di intentato per la difesa in ogni sede della propria reputazione".