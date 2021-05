Saras: primo trimestre migliore delle attese ed Equita alza target a 0,63

Alessandra Caparello 12 maggio 2021 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Primo trimestre del 2021 marginalmente migliore delle attese per Saras che al momento a Piazza Affari segna +0,71% a 0,62 euro. Equita migliora le stime di utile per azione 2021-22 del 10% per il contributo sulla power generation e alza il target a 0.63 euro per azione a +11% confermando il rating Hold sul titolo.