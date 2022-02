Saras in rally con doppia promozione Barclays, rating passa da underweight ad overweight

Giulio Visigalli 4 febbraio 2022 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Saras balza in Borsa del 12,4% a 0,6 euro dopo avere incassato la doppia promozione di Barclays che ha alzato il rating da underweight ad overweight e ha aumentato il prezzo obiettivo del 29% sul titolo a 0,90 euro (dal precedente 0,70). "I margini di raffinazione sono in aumento, con i nostri indicatori ora ben al di sopra della media dei 5 anni", sottolineano gli analisti della banca inglese nel report odierno dedicato alla società attiva nel settore della raffinazione del petrolio guidata dalla famiglia Moratti."Riteniamo che le aspettative sulla raffinazione per Saras siano troppo basse, con il titolo che ha reagito appena al recente recupero dei margini", aggiungono gli esperti spiegando che "i timori legati all’aumento dei costi del gas naturale, dell’elettricità e del carbonio appaiono esagerati”. La banca sottolinea come Saras non abbia alcuna esposizione netta al gas naturale dal momento che produce il proprio idrogeno e dall'altra parte i costi di carbonio e di energia ci sembrano comunque gestibili.Gli analisti hanno anche aggiornato le stime di Ebitda 2022/2023, ora in media del 24% più alte di quelle del consenso di Bloomberg. A medio termine, gli analisti ritengono che l'azienda abbia il potenziale per diventare più Esg friendly, con una crescente offerta di energie rinnovabili in Sardegna e su altri progetti.