Saras in gran spolvero in Borsa: Equita migliora stime Ebitda

Daniela La Cava 3 agosto 2021 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Performance in deciso rialzo per Saras a Piazza Affari, dove mostra una crescita di oltre il 2% all'indomani della pubblicazione dei conti trimestrali. Gli analisti di Equita hanno confermato la valutazione hold sul titolo della famiglia Moratti, con target price a 0,74 euro dopo i risultati del secondo trimestre 2021 "marginalmente superiori alle attese" e con "outlook migliorato". Gli esperti hanno inoltre migliorato le stime di Ebitda per l'esercizio 2021 a 80 milioni dalla precedente previsione di 71 milioni. "Riteniamo che il peggio sia alle spalle ma la visibilità sulla ripresa dei margini (in particolare del diesel) è ancora piuttosto debole", concludono gli esperti.