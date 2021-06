Saras: feedback positivo dal roadshow virtuale, Equita migliora stime

Alessandra Caparello 11 giugno 2021 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Feedback positivo dal roadshow virtuale di Saras secondo Equita Sim che così migliora le stime EBITDA FY22 +95% includendo un maggior contributo per la power gen (€55m); mantenimento del risparmio costi del 2021 ex cassa integrazione (€20m). Target price a 0.74 ps in crescita del 17.La domanda globale di oil è prevista tornare a 100 mbg nel 2H20. I volumi di benzina e diesel sono tornati sui livelli pre- pandemia mentre la domanda di jet fuel è ancora debole. Le lavorazioni sono in recupero ma con una certa sovracapacità ancora presente sul mercato. Dopo un primo trimestre ancora debole, la ripresa del traffico dovrebbe portare ad un lento e costante miglioramento dei margini. A livello di singoli prodotti, la benzina ha già mostrato un discreto miglioramento del margine, mentre il gasolio è ancora penalizzato dal jet fuel e solo a giugno ha mostrato qualche timido segnale di ripresa. La scontistica dei grezzi si starebbe gradualmente normalizzando, favorendo quindi le raffinerie più complesse come Saras.