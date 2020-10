Saras crolla in Borsa, spunta inchiesta su petrolio proveniente da organizzazioni terroristiche

Titta Ferraro 8 ottobre 2020 - 16:17

MILANO (Finanza.com)

Giornata molto difficile a Piazza Affari per Saras, che cede quasi il 5% a quota 0,4948 euro. Ad affossare il titolo è la notizia riportata da Repubblica secondo cui le procure di Cagliari e Milano starebbero indagando sulla provenienza di 12 mln di tonnellate di grezzi lavorati tra il 2015-16. Si sospetta che la provenienza del greggio possa risalire a organizzazioni terroristiche. Alcune perquisizioni sarebbero già state effettuate presso Saras a Milano e a Cagliari.Saras attraverso una nota "respinge fermamente ogni associazione del nome della società al contrabbando di petrolio e di carburante, in quanto del tutto priva di fondamento e lesiva della immagine propria e dei collaboratori del gruppo".Gli analisti di Equita sottolineano che la notizia possa costituire un “overhang” sul titolo fino all’esito dell’inchiesta. "Tuttavia - precisa la sim milanese - il numero di tonnellate di greggio sotto inchiesta sembrerebbe eccessivo per soli due anni (in un anno Saras lavora circa 14 mln di tonnellate e con una elevata diversificazione per qualità e provenienza). Nei bilanci 2015-16 Saras dichiarava una provenienza dei greggi dal Medio Oriente rispettivamente pari al 20% e al 34%".