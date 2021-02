Saras balza a +7% a Piazza Affari, a mercato piace progetto idrogeno verde con Enel

Titta Ferraro 16 febbraio 2021 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Ancora acquisti oggi sui titoli oil sull'onda dei massimi a 13 mesi toccati dalle quotazioni del petrolio. Sul parterre di Piazza Affari si segnala in particolare il +7,3% di Saras a 0,688 euro. Il titolo della società raffinazione del petrolio si giova delle indicazioni riportate da Repubblica circa un protocollo di intesa che sarebbe stato firmato con Enel Green Power per la realizzazione di un elettrolizzatore (con una potenza da 20 megawatt) che servirà alla produzione di idrogeno, destinato al fabbisogno energetico della raffineria, in sostituzione del gas utilizzato al momento. In particolare, Enel si occuperà dello sviluppo dell'elettrolizzatore e dell'impianto solare fotovoltaico per la fornitura di energia rinnovabile e la produzione di idrogeno verde. Saras adatterà i propri impianti per integrarli con la nuova tecnologia.