Saras ammessa all'integrazione costi per l'impianto IGCC Sarlux. Stima EBITDA a 35 milioni di euro

16 aprile 2021

Saras ha comunicato che ARERA provvederà alla reintegrazione dei costi dell’impianto IGCC (SARLUX) di Saras, per il periodo dal 21 aprile al 31 dicembre. I costi reintegrati riguardano quelli fissi (reintegrazione dei costi fissi strettamente necessari alla produzione elettrica e reintegrate le quote di ammortamento e capitale investito) e Variabili (integrazione dei costi variabili (combustibile, ossigeno, oneri CO2) rispetto a quanto incassato dalla vendita sul mercato al prezzo zonale di riferimento).La stima di EBITDA derivante dalla power gen secondo Equita è pari a €35 mn ancora coperti dal periodo di incentivi CIP6 e la restante parte del periodo maggio-dicembre. “Riteniamo che la delibera ARERA possa avere implicazioni positive per l’EBITDA del business power gen fino ad un contributo a tripla cifra. Saras riporterà i risultati refining e power gen” concludono gli esperti della Sim milanese.