Sanlorenzo: partnership esclusiva con Siemens Energy per le fuel cell

Daniela La Cava 7 settembre 2021 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Sanlorenzo, azienda italiana della nautica di lusso, apre il Cannes Yachting Festival annunciando la sottoscrizione di un accordo in esclusiva con Siemens Energy. L'intesa ha per oggetto lo sviluppo di soluzioni per l’integrazione della tecnologia a fuel cell nel settore dello yachting 24-80m e di due contratti di sviluppo ed acquisto per sistemi di nuova generazione diesel elettrici e ibridi.L’accordo, si legge nel comunicato, permetterà di sviluppare congiuntamente tecnologie inedite finalizzate a ridurre significativamente l’impatto dell’utilizzo degli yacht sull’ecosistema marino, con significativi benefici in termini di sostenibilità ambientale. La società spiega che la collaborazione si svilupperà su tre aree: sistemi fuel cell a metanolo per la generazione di corrente elettrica a bordo; sistemi di propulsione diesel elettrica di nuova generazione finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) e i consumi di combustibile, destinati all’applicazione su modelli di yacht oltre i 50 metri; e infine sistemi di propulsione ibrida di nuova generazione finalizzati a ridurre le emissioni di GHG e i consumi di combustibile, per utilizzo su imbarcazioni sotto i 50 metri.