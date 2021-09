Sanlorenzo: partnership con Crédit Agricole Leasing Italia nella nautica

Daniela La Cava 20 settembre 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Sanlorenzo, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, e Crédit Agricole Leasing Italia hanno definito i termini di una partnership per proporre servizi personalizzati alla propria clientela. Sanlorenzo suggerirà Crédit Agricole Leasing Italia quale partner per l’acquisto in leasing di yacht e superyacht ai propri clienti europei, ai quali verranno riservati un servizio su misura e condizioni dedicate. Lo si apprende in una nota del gruppo ligure.