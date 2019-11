Sanlorenzo: fissata forchetta di prezzo tra 0,16 e 0,19 euro, offerta al via il 27 novembre

Valeria Panigada 26 novembre 2019 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Sanlorenzo verso lo sbarco a Piazza Affari. Il gruppo ligure degli yacht ha fissato tra 0,16 e 0,19 euro per azione la forchetta di prezzo finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle azioni sul segmento Star.L'offerta avrà per oggetto massime 11 milioni di azioni Sanlorenzo, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale). In particolare, l’offerta sarà composta da 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da 6.500.000 azioni messe in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo. L’offerta, rivolta a investitori istituzionali, prenderà il via domani.