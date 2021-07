Sanità pubblica e privata: Maps acquista Iasi

Alessandra Caparello 21 luglio 2021 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Maps sigla un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Iasi. L’accordo prevede l’acquisto da parte di Maps Healthcare del 82,97% del capitale sociale di Iasi dai Soci Venditori, ad un prezzo complessivo pari a Euro 4.383.387 determinato sulla base della sussistenza al Closing di determinate assunzioni relative a disponibilità liquide, debiti verso banche e verso altri finanziatori, TFR, crediti rilevanti e crediti inesigibili.Il Prezzo di Acquisto, che sarà soggetto a deduzioni con riferimento alle assunzioni al Closing, sarà corrisposto in 2 tranche: la prima, di importo pari al Prezzo di Acquisto al netto degli Importi in Deduzione Prima Tranche e del controvalore della Seconda Tranche, verrà corrisposta al Closing mediante utilizzo di fondi disponibili; la seconda, di importo pari a Euro 1.500.000 e al netto degli Importi in Deduzione Seconda Tranche e degli eventuali Indennizzi contrattualmente stabiliti, sarà corrisposta entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 (Termine Seconda Tranche). A garanzia della seconda tranche, MH consegnerà ai venditori al Closing una fidejussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da un primario istituto di credito, di importo non inferiore a Euro 1.000.000, che MH si impegna a mantenere pienamente valida fino allo scadere del Termine Seconda Tranche