Sangalli: bene PNRR ma risorse dovranno essere spese bene e in tempi brevi

Valeria Panigada 29 settembre 2021 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Nella relazione all’Assemblea 2021 il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha giudicato positivamente il PNRR (PIano Nazionale di Ripresa e Resilineza), purché si attui in maniera rapida e intelligente.Bene il piano di rilancio, “ingenti risorse che dovranno essere spese bene e in tempi molto brevi”, ha detto Sangalli, spiegando che senza una spesa di qualità "rischiamo di costruire un futuro economico debole e vulnerabile, lasciando alla Next Generation soltanto debiti".