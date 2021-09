Sandbox fintech: annunciata la finestra temporale per la presentazione dei progetti

Redazione Finanza 30 settembre 2021 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, che disciplina le modalità di svolgimento della sperimentazione in Italia di attività di tecno-finanza (FinTech), Banca d’Italia, Consob e IVASS hanno stabilito che la prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare sarà aperta dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022.Nella prima finestra non sono state previste limitazioni in termini di numero massimo e area tematica dei progetti ammissibili. La sandbox consentirà di sperimentare soluzioni innovative, potendo beneficiare di un regime semplificato transitorio e in costante dialogo con le Autorità di settore.